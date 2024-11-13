МОЗ: Міжвідомча група перевірить підстави для встановлення сумнівної інвалідності у 1695 чиновників

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, чиновників скеровано на експертизу щодо обґрунтування ухвалених щодо них рішень МСЕК.

За інформацією відомства, серед відібраних справ, що підлягають перегляду, 32% - працівники органів Податкової служби, 26% - органів прокуратури, 17% - органів Держмитслужби, 25% - інших держорганів.

"Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів", - додали в МОЗ.

Уточнюється, що в разі необґрунтованості рішень про встановлення інвалідності їх буде переглянуто.

Функції з оскарження рішень і проведення перевірок передано Українському ДНДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ (Дніпро), на базі якого створено оновлену Центральну МСЕК МОЗ.