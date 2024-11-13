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У Міноборони розповіли, як побачити номер наказу на переведення у застосунку Армія+

26.11.2024 / 10:12
Військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через Армія+, у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Відсьогодні військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через Армія+, у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення. Щоб отримати доступ до цього функціоналу, потрібно оновити застосунок до найновішої версії. Для військових, які тільки подають рапорти, сповіщення з номером наказу приходитиме автоматично разом з інформуванням про погодження переведення», - йдеться в повідомленні.

Водночас захисникам і захисницям, які раніше вже отримали погодження на переведення, але не мають інформації про формування відповідного наказу, потрібно звернутись у службу підтримки в розділі «Меню».

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, за 10 днів роботи сервісу 4 500 рапортів на зміну місця служби подали військові в Армія+. З них 4 200 вже опрацьовані Кадровим центром ЗСУ, зокрема 900 — отримали погодження.

«Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу. Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій. І так ми робимо ще один крок в напрямку більш людиноцентричного та ефективного українського війська», — зазначила Черногоренко.

В Міноборони відзначили, що загалом за понад три місяці роботи в Армія+ авторизувалося 415 000 військовослужбовців, які встигли подати 26 000 рапортів. На сьогодні в застосунку доступно 17 видів рапортів, зокрема на відпустку, матеріальну допомогу та отримання довідки про проходження служби.

В оборонному відомстві також зауважили, що завантажувати версію 2.0.4 застосунку Армія+ треба лише у Play Market та App Store. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку.

Міноборони
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