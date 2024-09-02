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Оформлення права власності на квартиру в Україні

02.09.2024 / 01:52
Оформлення права власності на квартиру в Україні
Оформлення права власності на квартиру є важливою та необхідною процедурою, що дозволяє власнику нерухомості отримати юридичне підтвердження своїх прав.

Оформлення права власності на квартиру є важливою та необхідною процедурою, що дозволяє власнику нерухомості отримати юридичне підтвердження своїх прав. Це забезпечує власникові можливість повноправного розпорядження своїм майном, включаючи продаж, дарування, передачу в спадщину тощо. Процес реєстрації права власності є комплексним та вимагає дотримання певного порядку дій і збору необхідних документів.

Порядок оформлення права власності

Процедура оформлення права власності на квартиру починається з укладання правочину, який є підставою для передачі прав на нерухомість. Найбільш поширеними правочинами є купівля-продаж, дарування, спадкування та інші угоди, наприклад, договори ренти або довічного утримання. Після укладання угоди сторони звертаються до нотаріуса, який підтверджує договір і реєструє право власності на нову особу.

Для реєстрації права власності власник або його представник повинен звернутися до суб'єкта державної реєстрації. Це може бути як державний реєстратор в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), так і нотаріус. У процесі реєстрації дані про право власності вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Необхідні документи

Для успішного оформлення права власності на квартиру необхідно подати певний пакет документів, який включає:

  • Заяву на реєстрацію права власності;
  • Документ, що підтверджує підставу набуття права власності (договір купівлі-продажу, дарування тощо);
  • Паспорт та ідентифікаційний код власника;
  • Технічний паспорт на квартиру;
  • Довідку про присвоєння адреси (у випадку новобудови);
  • Важливо зазначити, що залежно від конкретного випадку можуть вимагатися додаткові документи. Наприклад, якщо квартира була придбана в новобудові, забудовник повинен надати акт приймання-передачі житла. Якщо ж квартира є частиною спадщини, необхідно підтвердити факт успадкування за допомогою нотаріально завіреного свідоцтва.

Строки та вартість

Зазвичай процес реєстрації права власності займає до п'яти робочих днів після подачі документів. Вартість послуг залежить від обраного суб'єкта реєстрації та визначається як відсоток від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент подачі заяви​(

Нотаріуси та державні реєстратори забезпечують електронну реєстрацію, що дає змогу власникам отримати витяг з Державного реєстру в паперовій або електронній формі. Такий витяг є підтвердженням права власності та дозволяє повноцінно розпоряджатися майном.

Чому варто звернутися до юристів?

Процес оформлення права власності може бути складним і потребує ретельного дотримання всіх юридичних вимог. Помилки в документах або неправильне оформлення можуть призвести до відмови в реєстрації або навіть до втрати права власності. Юристи допоможуть уникнути цих проблем, правильно підготувати документи, а також представити ваші інтереси в державних органах.

Фахівці компанії DOZVIL.UA мають великий досвід у сфері реєстрації прав на нерухомість і можуть забезпечити швидке та безпечне оформлення ваших документів. Звернувшись до професіоналів, ви зможете бути впевненими, що ваше право власності на квартиру буде оформлене належним чином.

Оформлення права власності на квартиру, право власності на квартиру
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