Центр ЕМД: Внаслідок обстрілів з боку росії у серпні постраждали 57 українських дітей

Як передає Укрінформ, про це інформує Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України" (Центр ЕМД) на сторінці у Фейсбуці.

"У серпні 2024 року, за даними ЕМД, через жорстокі обстріли постраждали 1 609 осіб, серед яких 57 дітей. Але найгіркіша втрата – це 58 загиблих, серед них двоє дітей. Ці маленькі, невинні життя, знищені війною, залишають незагойні рани на нашій колективній свідомості та нагадують про безмірну трагедію, яку ми ніколи не забудемо", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що бригади екстреної медичної допомоги роблять все можливе для порятунку людей.

"Важко знайти слова, щоб описати неймовірну жертовність та безстрашність бригад екстреної медичної допомоги. Вони віддають свої життя, щоб врятувати інших, навіть коли смерть і руйнування оточують їх з усіх боків", - зазначають у Центрі ЕМД.