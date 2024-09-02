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ЦПД: ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про нібито факти знущання з мобілізованих бійців ЗСУ

02.09.2024 / 11:14
росія розповсюджує черговий фейк про нібито знущання з мобілізованих бійців ЗСУ. Проте перевірка не підтвердила достовірність опублікованих кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Як зазначається, ворожі Telegram-канали почали поширювати відео, на якому нібито факти знущання з мобілізованих бійців у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Кадри записав начебто один з бойових медиків бригади.

Після верифікації інформації у Генштабі ЗСУ, ЦПД повідомило, що поширювані записи про нібито жорстокість до мобілізованих бійців є черговим вкидом російської пропаганди.

Після того, як відбулася перевірка, фактів про підтвердження заяв автора згаданих відеозаписів не виявили.

У ЦПД додали, що подібні фейки рф розповсюджує в рамках інформаційної кампанії. Зокрема, вона спрямовано на дискредитацію ЗСУ та зрив загальної мобілізації.

"Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

ЦПД
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