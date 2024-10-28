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Експрем’єр Британії прокоментував вибори у Грузії

28.10.2024 / 14:21
Експрем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що парламентські вибори в Грузії, які пройшли 26 жовтня, були вкрадені маріонетковим урядом владіміра путіна в Тбілісі.

Про це Джонсон написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Джонсон зазначив, що картина, яка складається в Грузії, "зрозуміла".

"Вибори були вкрадені маріонетковим урядом путіна в Тбілісі. Я підтримую народ Грузії, який відстоює свою свободу, свої права і своє майбутнє", – наголосив колишній очільник уряду Британії.

Нагадаємо, ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні проєвропейські партії не поділяють опубліковані ЦВК результати і вказують на масові порушення. Опозиційні сили не визнали попередні підсумки виборів.

Джонсон, Грузія
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