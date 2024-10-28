Войти | Зарегистрироваться
11:05

вторник,
29 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Стояногло розповів, які відносини з Україною планує будувати у разі перемоги на виборах президента Молдови

28.10.2024 / 12:16
Під час дебатів перед другим туром кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло заявив, що має намір зміцнювати відносини з Україною і підтримувати її у війні.

Пише УНН з посиланням на News Maker.

Під час дебатів президентка Молдови Майя Санду поставила своєму опонентові Олександру Стояногло запитання, як він будуватиме відносини з Україною, і він відповів:

«Ми будемо розвивати хороші відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємовідносини в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання».

На що Санду йому відповіла: «Ви вірите в те, що що говорите? У Києві знають, що ви людина москви».

Нагадаємо, минулого тижня ЦВК Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів і референдуму про вступ до ЄС. Майя Санду набрала 42,45%, Олександр Стояногло - 25,98%, за європейський вектор проголосували 50,46% виборців.

Додамо,Олександр Стояногло - колишній генеральний прокурор Молдови. Його звільнили з посади 2021 року. Проти Стояногло висувалася ціла низка кримінальних звинувачень, але майже всі вони були зняті.  Стояногло публічно демонструє проросійську позицію, однак, низка ЗМІ стверджують, що політик з 2018 року має румунське громадянство. Водночас йому приписують таємні візити до посольства росії в Кишиневі.

Молдова, Стояногло
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 октября
28 октября
27 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.