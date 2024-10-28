Стояногло розповів, які відносини з Україною планує будувати у разі перемоги на виборах президента Молдови

Пише УНН з посиланням на News Maker.

Під час дебатів президентка Молдови Майя Санду поставила своєму опонентові Олександру Стояногло запитання, як він будуватиме відносини з Україною, і він відповів:

«Ми будемо розвивати хороші відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємовідносини в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання».

На що Санду йому відповіла: «Ви вірите в те, що що говорите? У Києві знають, що ви людина москви».

Нагадаємо, минулого тижня ЦВК Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів і референдуму про вступ до ЄС. Майя Санду набрала 42,45%, Олександр Стояногло - 25,98%, за європейський вектор проголосували 50,46% виборців.

Додамо,Олександр Стояногло - колишній генеральний прокурор Молдови. Його звільнили з посади 2021 року. Проти Стояногло висувалася ціла низка кримінальних звинувачень, але майже всі вони були зняті. Стояногло публічно демонструє проросійську позицію, однак, низка ЗМІ стверджують, що політик з 2018 року має румунське громадянство. Водночас йому приписують таємні візити до посольства росії в Кишиневі.