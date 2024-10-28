Голова NASA закликав розсідлувати контакти Маска з путіним

Про це повідомляє СNN.

Нельсон зробив заяву на фоні публікації розслідування The Wall Street Journal, в якому стверджувалося, що Маск з 2022 року регулярно контактує з путіним. Там йшовся про розмови мільярдера, під час яких обговорювалися "особисті теми, бізнес і геополітична напруженість".

Це викликало "занепокоєння" в глави NASA. Наразі Маск співпрацює з NASA та військовими США, тому має доступ до конфіденційної інформації уряду та розвідки США.

"Я не знаю, чи це правда, але вважаю, що це варто розслідувати. Якщо це правда, це викликає занепокоєння, особливо для NASA, Міністерства оборони та деяких розвідувальних агенцій", — заявив Нельсон.

Нагадаємо, The Wall Street Journal опублікувала матеріал, де стверджувалося, що бізнесмен, який має доступ до чутливої секретної інформації регулярно розмовляє та переписується з російським диктором путіним.

В результаті таких розмов путін нібито вмовив Маска не вмикати супутниковий зв'язок Starlink на Тайвані. Нібито про це путіна попросив китайський лідер Сі Цзіньпін.

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп хоче у разі перемоги на виборах створити комісію з перевірки ефективності уряду та призначити мільярдера Ілона Маска її очільником.