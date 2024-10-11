По 10 запитань: Кандидати у президенти в Молдові погодили правила дебатів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Сторони дійшли згоди щодо формату та структури дебатів і зберегли рішення про те, що вони відбуватимуться без модератора.

Попри відсутність модератора у кожного кандидата буде представник, відповідальний за контроль часу, відведеного для запитань, відповідей і реплік.

Порядок виступів буде визначено жеребкуванням перед початком дебатів.

В ході дебатів Санду і Стояногло поставлять один одному по 10 запитань.

У першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Команди Санду і Стояногло домовилися провести дебати в неділю, 27 жовтня.