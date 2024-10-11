путін прокоментував присутність корейських військових: Що і як ми робитимемо - це вже наша справа

Про це пишуть росЗМІ.

"Знімки (з присутністю корейських солдатів на території рф) - річ серйозна, якщо є знімки, вони щось відображають. Але хочу зауважити, що до ескалації в Україні привели дії не росії, а держпереворот, 2014 року, підтриманий насамперед Сполученими Штатами, - заявив путін у відповідь на запитання журналіста про можливу ескалацію війни проти України через розгортання північнокорейських військ із боку рф.

Також він прокоментував підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між росією та КНДР.

"У договорі є пункт 4. Ми ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Але, що і як ми робитимемо - це вже наша справа", - сказав путін.

У ст. 4 договору мовилося, "якщо одна зі сторін опиниться у стані війни через збройний напад однієї чи кількох держав, інша сторона негайно надасть їй військову допомогу всіма наявними у неї засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН та законами КНДР та російської федерації".