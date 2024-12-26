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Лисогор: окупанти заважають жителям ТОТ використовувати інтернет

29.12.2024 / 13:15
На окупованій території Луганської області російські загарбники перешкоджають населенню використовувати інтернет.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Укрінформ.

Лисогор нагадав, що інтернет у Сіверськодонецьку окупанти вимкнули. Щоб отримати доступ до Мережі, місцеві жителі їздили до населених пунктів, розташованих на автошляху до Луганська – Смолянинове, Новоохтирка, Новоайдар, де у магазинах та інших громадських місцях можна було придбати пароль від Wi-Fі й зателефонувати рідним.

«Віднедавна власникам таких закладів представники силових структур РФ почали виносити попередження, наступна стадія – відключення від інтернету», - зазначив Лисогор.

інтернет, Лисогор
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