ГУР: У Курській області зафіксована поява підрозділів військових із КНДР

Як передає Укрінформ, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області рф", – зазначили в ГУР.

Встановлено, що підготовка північнокорейських солдатів відбувається на п’яти військових полігонах, розташованих на сході росії. Ідеться про такі, як "Барановский" (Уссурійск), "Донгуз" (Улан-Уде), "Екатеринославский" (Катеринославка), 248-й (Князе-Волконське) і 249-й (Сергіївка).

На злагодження військових із Північної Кореї, яких росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють кілька тижнів.

Чисельність перекинутих у росію північнокорейських військових, за оцінками ГУР, на сьогодні становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Відповідальним за контроль вишколу й адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони росії юнус-бека євкурова.

Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом і взуттям, а також засобами гігієни. Зокрема, кожному з них, згідно з установленими нормами, москва щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу й 300 грамів мила.

"У кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", – зауважили в ГУР.