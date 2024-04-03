У ГУР розповіли, скільки Су-34 та Су-35 залишилось у рф

Три літаки А-50 перебувають на ремонті й модернізації. Про це повідомили в Головному управлінні Міністерства оборони України у відповідь на запит АрміяInform.

В ГУР зауважили, що три літаки А-50 перебувають на ремонті й модернізації, а саме два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один борт на аеродромі в Ульяновську, авіабудівному заводі "Авіастар".