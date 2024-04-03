Войти | Зарегистрироваться
13:58

пятница,
05 апреля
Онлайн
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У ГУР розповіли, скільки Су-34 та Су-35 залишилось у рф

04.04.2024 / 17:27
Станом на березень 2024 року повітряно-космічні сили російської федерації мають близько ста багатофункціональних винищувачів Су-35, понад сто винищувачів-бомбардувальників Су-34 та сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Три літаки А-50 перебувають на ремонті й модернізації. Про це повідомили в Головному управлінні Міністерства оборони України у відповідь на запит АрміяInform.

В ГУР зауважили, що три літаки А-50 перебувають на ремонті й модернізації, а саме два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один борт на аеродромі в Ульяновську, авіабудівному заводі "Авіастар".

ГУР, літаки, МО України
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 апреля
4 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.