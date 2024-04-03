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Зеленський підписав законопроект щодо повторного медичного огляду обмежено придатних чоловіків

03.04.2024 / 15:23
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо повторного медичного огляду обмежено придатних чоловіків.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Згідно документу, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців, оскільки в Україні було скасовано поняття "обмежено придатний" до служби в ЗСУ.

У законі також прописано норми щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроект було значно допрацьовано.

Так, з'явилась можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Також встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Зеленський
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