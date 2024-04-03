Скібіцький: росіяни мають у запасі не менше 950 високоточних ракет

Як пишуть Українські новини, про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Зараз у росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", – повідомив Вадим Скібіцький.

За його словами, у квітні цього року країна-агресорка росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", – сказав Вадим Скібіцький.

Також він описав ситуацію з російськими крилатими ракетами "Калібр", які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.

"Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 "калібр" і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року", – зазначив представник ГУР МОУ.

Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет "Онікс".

"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси", – зауважив Вадим Скібіцький, додавши що запаси звичайних "Оніксів" у росіян становлять 440 одиниць.