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Скібіцький: У росії зараз залишається щонайменше 585 ракет здатних долати відстань у понад 500 кілометрів

07.09.2023 / 12:16
У росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), здатних долати відстань у понад 500 кілометрів і якими армія рф найчастіше атакує різні регіони України. Крім того, рф змогла наростити виробництво і тільки у серпні заплановано випуск 118 ракет різних типів.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає РБК-Україна.

За його словами, ГУР дуже ретельно відстежує все, що пов'язано із запасами ракет у рф та їхнім виробництвом.

"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" — це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет", — сказав Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що порівняно з осінню 2022 року росіяни менше використовують ракет Х-101, оскільки змушені економити запаси цих ракет, адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця. Але, за його словами, що ці плани росія не виконує, зокрема через дефіцит іноземних компонентів.

"Другий фактор — росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються точнішими та ефективнішими, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть "Калібрами", які ми успішно збиваємо", — пояснив представник ГУР.

Щодо виробництва ракет, то за словами Скібіцького, від початку весни рф змогла не просто накопичувати ракети, а й наростити їхнє виробництво. У серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет.

"Крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс — Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 таких ракет щомісяця", — сказав він.

Скібіцький, ракети
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