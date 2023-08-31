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Шуляк: Рада підтримала законопроект про посилення соціального захисту військовослужбовців

07.09.2023 / 11:14
Верховна рада підтримала законопроект №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полоненим їхнім сім’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Законопроектом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно", - розповіла Олена Шуляк.

Так, у проекті закону пропонується:

  • уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
  • уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
  • удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

"Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині - дружині чи чоловіку, дітям, батькам", - резюмувала Шуляк.

Шуляк
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