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Шмигаль: стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле

06.09.2023 / 18:30
Уряд запроваджує нову ветеранську політику в рамках реформи Гідність та повага, тому стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле. Реформа ще не завершена, але вже є перші результати.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він розповів про перші результати в рамках пріоритетної реформи.

Зокрема, наразі військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.

Водночас в Україні запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тис. військовослужбовців.

Вже понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення українського захисника.

За словами прем’єр-міністра, паралельно зі змінами у військово-лікарській комісії триває реформа медико-соціальної експертної комісії. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини.

Шмигаль
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