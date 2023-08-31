Шмигаль: стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він розповів про перші результати в рамках пріоритетної реформи.

Зокрема, наразі військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.

Водночас в Україні запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тис. військовослужбовців.

Вже понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення українського захисника.

За словами прем’єр-міністра, паралельно зі змінами у військово-лікарській комісії триває реформа медико-соціальної експертної комісії. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини.