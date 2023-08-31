Шмигаль: стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле

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У кремлі прокоментували спільні військові навчання Вірменії та США
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Латвія планує замінувати кордон з росією та білоруссю
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Подоляк: путін живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Домбровскіс: В Брюсселі триває пошук рішення для експорту української сільгосппродукції
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Шмигаль вважає, що уряд ухвалить проєкт Держбюджету-2024 до 15 вересня
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В Україні кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б’є "довоєнні" рекорди
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Ван Ностранд: Ціновий ліміт на російську нафту призвів до скорочення доходів росії
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Стало відомо, які виплати встановили військовослужбовцям та правоохоронцям
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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