Юсов: Наміри російського диктатора захопити Харків є ІПСО

Про це ведучому телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку розповів представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

За його словами, що наміри російського диктатора захопити Харків є російськими інформаційно-психологічними операціями (ІПСО). Крім цієї спроби дестабілізувати українське суспільство, Кремль використовує інші методи для розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

«Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового, і щодо формування ударних угруповань, не відбулось», – каже він.

Представник ГУР наголошує, що усі справжні загрози, які можуть існувати, обговорюються, пояснюються та аналізуються не тільки українськими офіційними особами, але й незалежними військовими аналітиками.

«Стосовно того, як треба реагувати, то безумовно укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно. Є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії. Про те, що стосується загрози “тут і зараз, завтра нападуть” і “треба негайно тікати і сіяти паніку”, то ні, звісно, це – російські ІПСО», – сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський вказував, що українські захисники укріплюють території, на яких росіяни можуть розпочати наступальні дії. Це відбувається за рахунок створення там фортифікаційних споруд. Водночас спроби окупантів сунутись на Харків стане для Росії серйозною помилкою, заявив Сирський.

Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов вказував, що незважаючи на регулярні атаки росії по місту, ані влада, ані військові не бачать необхідності для евакуації місцевого населення.