Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей

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18:30
Ердоган: Анкара вірить в те, що війну, яку росія розв’язала проти України, можна завершити за допомогою діалогу
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14:21
Шольц закликає до оновлення конфігурації Ради безпеки ООН
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13:19
Президент Ірану закликав зупинити війни в Україні й на Близькому Сході
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11:14
Ердоган: Частина країн НАТО виступає проти членства України в Альянсі
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18:30
TikTok блокує акаунти російських ЗМІ
- 18:30
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16:25
Федоров прокоментував зниження виплат вчителям через підвищення військового збору
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16:25
У парламенті тривають дискусії щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби
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11:14
Експерт: Інвестори не відчувають, що ВДЕ є пріоритетом на стратегічному державному рівні
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10:12
Блінкен: На відновлення енергетичної інфраструктури України партнери зібрали понад $4 мільярди
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09:10
Умєров: Вже цього року ми будемо в кілька разів більше виробляти дронів, ніж рф
- 16:25
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.
Перманент губ искусство создания совершенного образа18.09.2024 / 02:52Перманент губ - это одна из самых востребованных процедур в индустрии красоты, позволяющая создать идеальный контур и насыщенный цвет губ без ежедневного использования косметики. Этот метод перманентного макияжа не только подчеркивает природную красоту, но и помогает скорректировать форму, визуально увеличить объем и сделать цвет более выразительным и стойким.Последние новости рубрики
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