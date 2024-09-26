Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей

"Наразі Запорізька атомна електростанція залишається окупованою російськими військами, на жаль, і вона перебуває під загрозою ядерного інциденту. Це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і в світі. Ось чому в представленій мною Формулі миру першим пунктом іде ядерна безпека", - завив Зеленський під час виступу на ГА ООН у Нью-Йорку в середу.

Український лідер подякував членам Генеральної Асамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції про безпеку ядерних об'єктів в Україні.

За словами Зеленського, оскільки росія "не може перемогти опір нашого народу на полі бою, путін шукає інші способи зломити український дух". Він наголосив, що один із його методів - удари по енергетичній інфраструктурі, і "це навмисні атаки росії на наші електростанції і всю енергосистему".

"На сьогодні росія знищила всі наші теплові електростанції і більшу частину наших гідроенергетичних потужностей. Так путін готується до зими, сподіваючись змучити мільйони, мільйони українців, прості сім'ї, жінок, дітей, прості міста, прості села. путін хоче залишити їх у темряві і холоді цієї зими, змусивши Україну страждати і здатися", - заявив Зеленський.