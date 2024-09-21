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Власюк: Китай є основним постачальником іноземних частин зброї до рф

25.09.2024 / 17:27
Близько 60% іноземних частин, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять через Китай.

Про це повідомив радник президента України Владислав Власюк у Брюсселі, пишуть Reuters.

За словами Власюка, попри санкції Заходу, російська федерація й надалі забезпечує своє військо західними мікрочипами і напівпровідниками.

Китай є основним постачальником іноземних частин зброї до рф, сказав Власюк.

рф також купила тисячі безпілотників в Ірану.

"Якщо взяти всі звичайні типи зброї та порахувати компоненти іноземного виробництва - близько 60 відсотків буде надходити з Китаю. У нас були тривалі переговори з деякими виробниками щодо цього", - сказав радник президента України.

За його словами, компоненти у російському озброєнні також походять із США, Нідерландів, Японії, Ірландії, Швейцарії та інших західних країн.

Власюк сказав, що Україна знайшла низку передових чіпів американських компаній, таких як Analog Devices, Texas Instruments, Xilinx, що належить AMD, Cypress Semiconductor, що належить німецькій Infineon, і Altera, дочірня компанія Intel.

Згідно з документами, показаними журналістам Власюком, деякі вироби були виготовлені понад 10 років тому, а інші - минулого року.

Власюк
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