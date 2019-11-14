Дело судей Окружного админсуда не имеет перспектив, оно рассыпается, - юрист

Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, не имеет перспектив, поскольку у следствия явно недостаточно доказательств.

Об этом заявил адвокат Виталий Власюк, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными.

«Я пока что перспектив не вижу… Никакого очевидного результата их (прокуратуры – Ред.) усилий в части досудебного расследования мы не видим, а раз мы их не видим до этого времени, то, боюсь, мы их уже и не увидим. Мне кажется, дело как такое рассыпается. В нем нет достаточного количества качественных доказательств. Если бы доказательства действительно были, то их бы давно или «слили» журналистам, или мы бы увидели какие-то решительные шаги следствия, но мы ничего такого не видим», - отметил юрист.

Он не готов утверждать, что стало причиной провала расследования.

«Возможно, это некомпетентность, которая в том числе может объясняться не только неумением, но и нежеланием вести расследование – «навели шороху», а дальше двигаться и не собирались. Возможно, тут есть некие политические причины», - предположил адвокат.

Также он не исключает, что за скандалом изначально стояли попытки давления на суд.

«Суд сложный, он несет колоссальную нагрузку… У нас неким образом искусственно сформирован образ, что все суды плохие, а ОАСК наихудший... Я не хочу комментировать хорошие там судьи или плохие, выносили они правосудные решения или неправосудные, брали взятки или не брали. Но если мы не будем уважать наши суды, не будем создавать им условия для того, чтобы они могли спокойно делать свою работу, то мы никогда не вырвемся из замкнутого круга. Суды не такие? Хорошо, проводим реформу! Снова не такие? Общественный совет доброчестности говорит, что все не такие. Им говорят, давайте, сами покажите, как нужно - они не хотят… Это все неправильно. Нужно дать судьям возможность работать и при этом, безусловно, строго спрашивать за результат, за отсутствие коррупции и т.д. Но дать возможность работать», - убежден юрист.

Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура за три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе.

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда утверждал, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.