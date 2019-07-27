Юрист считает обыски в Окружном админсуде Киева давлением на судей

Обыски в помещении Окружного административного суда Киева проведены с целью давления на судей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«Прослушал все это чудесное видео от НАБУ. О многом узнал в первый раз.

Самое главное, что я понял, так это то, что дело Майдана видимо уже раскрыто, раз обыски провели именно по нему. Правда довольно странно, что они касаются назначения и полномочий членов ВККСУ, которых назначили после расстрела. Видимо именно назначенные члены активно принимали участия в расстрелах?» – написал он.

Кравец подчеркнул, что определение судьи Деснянского суда Чернигова, выдавшей разрешение на обыск в ОАСК, «прекрасно во всем». «И просто короткий текст без оснований, и не указано кому поручается. ЕСПЧ рыдает. Но даже тут Шмитьковцы себя проявили. Вместо указанных в определении копий, они изъяли оригиналы дел находящихся в производстве. Раньше я такое видел уже по «Финансам и кредитам», когда решением суда остановили все исполнительные производства против банка, а потом это дело изъяли в рамках уголовного дела. И все, нет оригинала дела, суд не может ничего рассматривать», – отметил юрист.

По мнению Кравца, начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, просто подставили и использовали. «Думаю ему уже все равно. По делу расстрела на Майдане, не удивлюсь, если еще что-то невероятное прицепят. Это же до какой стадии членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины нужно дойти, чтобы до такого опуститься. В апелляции по этим искам, и судя по всему с большим давлением на судей, даже ВСП привлекли третьим лицом. Хотя как их права нарушены не понятно», – заявил он.

«На мой взгляд, за всей этой ситуацией стоит Филатов (бывший заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов. – Ред.), боящийся потерять власть над судебным корпусом. Всем известно из тех же ранее опубликованных записей СМИ о полном контроле администрации Порошенко над НАБУ. Надеюсь скоро мы услышим и разговоры членов ВККСУ с Филатовым и Бенедесюком о том, кого уволить, кого куда перевести, кого назначить судьей и т.д. А может и указания судьям, какие решения принимать», – отметил юрист.

«А раскрывать материалы негласных следственных действий до предъявления подозрения — загадка. Хотя, похоже, что большинство из обнародованного – это очень хороший монтаж. Само изложение – полный винегрет. Похоже, выложили все что было. И в суд его не понесешь. Видно готовились давно», – подчеркнул он.

Кравец считает, что обыски в суде являются ни чем иным как «использованием служебного положения с целью оказания давления на судей и формирования у них заранее определенного мнения относительно рассмотрения любых ходатайств в рамках данного уголовного производства, да и в рамках самого административного дела».

«Считаю также это формой запугивания адвоката и формой давления с целью отказа адвоката от ведения дел против ВККС и ее членов», – подытожил он.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева.