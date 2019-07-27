Судебные войны: месть старых или скрытая угроза новых?

Есть в Украине такие суды, которым достается внимания больше, чем сотням других. К примеру, Печерский, где рассматривается масса резонансных дел «по месту прописки», или Окружной административный суд Киева, что не боится браться за скандальные темы. Такая смелость обычно вылезает боком – слишком пристально смотрит на суд широкая общественность, а власть использует инстанцию для показных порок.

На днях в Окружной админсуд снова пришли – на сей раз не люди в масках, а детективы Национального антикоррупционного бюро в компании с управлением спецрасследований ГПУ. Формальная причина очень расплывчата и обтекаема: обыски «в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК». Прикрываясь тайной следствия, НАБУшники ворвались в суд и заблокировали его работу на целый день. Поговаривают, из сундука достали старое дело о запрете судом митингов во время Майдана. Очевидно, ничего посвежее не нашлось.

В ОАСК не пустили адвокатов и принялись бодро изымать серверы – все в лучших традициях «злочинной панды». Обыски длились более шести часов, при этом в здании закрыли работников, отключив им всю связь.

Окружной суд заявил, что сотрудники НАБУ и ГПУ грубо и неправомерно вмешались в их работу. Следственные действия они проводили на основании постановления Деснянского районного суда города Чернигова –- с нарушением территориальной подсудности дела.

В суде также отметили, что управление спецрасследований ГПУ было создано для расследований дел Майдана, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенций этого управления. Постановление на проведение обысков в ОАСК выдано судьей Деснянского районного суда города Чернигова по уголовному производству 2014 года и касается дел, открытых в 2019 году.

Глава суда Павел Вовк назвал обыски в суде местью со стороны бывшей власти и погрязших в коррупции и несостоятельности руководителей правоохранительных органов. А записи разговоров, представленных НАБУ, – грубым монтажом.

«Цирк и шоу превыше всего. Это я о вчерашних событиях в ОАСК. Что же было вчера? Обыск, но... Во-первых, обыскивали суд якобы по делу Майдана, но на самом же деле обыскивали кабинеты помощников судей с целью отыскать находящиеся в производстве ОАСК дела по ВККС. При чем тут дела Майдана и ВККС – непонятно. Опять смешались в кучу кони, люди. Где-то я это уже видел. Во-вторых, что бы не говорили режиссеры вчерашних событий, но работа суда была заблокирована», – отметил он.

Вовк считает грубой подделкой так называемые «записи» разговоров.

«Кто-то действительно поверил в подлинность этих смешных болталок? Кстати, почти за 28 лет независимости страны, сколько этих пленок было и откуда их только не доставали: и из-под под дивана, и из аквариума. В этот раз для аудио-спектакля выбрали меня. Ну, что я могу сказать? Я польщен. Это прямое признание авторитета. Так вот. Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) «по-дебильному написан». В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по разному шуму на фоне, ведь очень грубо, непрофессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна», – считает судья.

Настоящей причиной внимания к суду Вовк считает месть со стороны «проигравшей власти и одиозных, дискредитированных, погрязших кто в коррупции, кто в собственном пиаре и несостоятельности руководителей правоохранительных органов и структурных подразделений».

«Я и ранее помню и их потуги, направленные на достижение главного для них эффекта – давление на суд и меня лично. Мне понятны потуги и агония ушедшей бесславно власти и ее желание остаться на плаву. Для этого будущий яркий фигурант резонансных коррупционных дел не брезгует методами. К ним относятся обыски в кабинетах помощников судей по санкции районного суда города Чернигова, состоящего только из вступительной и резолютивной частей. А к этим бесполезным обыскам в суде практически привыкли: на моей памяти это уже четвертый», – отметил глава админсуда, не особенно подбирая слова и сообщил, что уже подал заявления в соответствующие органы «для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа».

«И я добьюсь ответственности для виновных, сколько бы времени и сил это не заняло. Могу сказать одно: не дождетесь. Никто не заставит судей ОАСК писать под диктовку нужные вам решения. Это так же точно, как и то, что за фальсификации разговоров придется ответить», — заявил глава суда.

Многие юристы заговорили о спорности обыском в Окружном админсуде. Так, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец отметил, что обыски в помещении Окружного административного суда Киева проведены с целью давления на судей.

«Прослушал все это чудесное видео от НАБУ. О многом узнал в первый раз. Самое главное, что я понял, так это то, что дело Майдана, видимо, уже раскрыто, раз обыски провели именно по нему. Правда довольно странно, что они касаются назначения и полномочий членов ВККСУ, которых назначили после расстрела. Видимо, именно назначенные члены активно принимали участия в расстрелах?» – написал он.

Кравец подчеркнул, что определение судьи Деснянского суда Чернигова, выдавшей разрешение на обыск в ОАСК, «прекрасно во всем». «И просто короткий текст без оснований, и не указано, кому поручается. ЕСПЧ рыдает. Но даже тут шмитьковцы себя проявили. Вместо указанных в определении копий они изъяли оригиналы дел, находящихся в производстве», – отметил юрист.

По мнению Кравца, начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка просто подставили и использовали.

«На мой взгляд, за всей этой ситуацией стоит Филатов (бывший заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов. – авт.), боящийся потерять власть над судебным корпусом. Всем известно из тех же ранее опубликованных записей СМИ о полном контроле администрации Порошенко над НАБУ. Надеюсь скоро мы услышим и разговоры членов ВККСУ с Филатовым и Бенедесюком о том, кого уволить, кого куда перевести, кого назначить судьей и т.д. А может, и указания судьям, какие решения принимать», – отметил юрист.

Бег по кругу

Предыдущий всплеск активности в давлении на Окружной админсуд был весной этого года, когда судьи ОАСК приняли решение о незаконности национализации «Приватбанка». Сразу после этого Петр Порошенко гневно потребовал «перезагрузить суд», чтобы он принимал только решения, угодные власти.

Коллегия судей, которая удовлетворила иск Игоря Коломойского, пожаловалась на давление президента Порошенко в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований. К ГБР они обратились с заявлением «о совершении преступления президентом Петром Порошенко, министром юстиции Павлом Петренко и главой Национального банка Яковом Смолием, а также постановке перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента».

26 мая НАБУ уже приходило с обыском в Окружной админсуд. Национальное антикоррупционное бюро также проводило обыск в доме председателя этого суда Павла Вовка.

Мало кто решался пойти в прямую конфронтацию с сильными мира сего, особенно с самой коронованной особой, лишь недавно лишившейся горностаевой мантии.

Юристы-эксперты еще тогда заявляли, что Окружной админсуд Киева в ходе так называемой судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко продемонстрировал принципиальность и независимость от власти, принимая свои решения.

По словам адвоката Петра Бойко, ОАСК демонстрировал наибольшую независимость во времена власти Порошенко.

«Во-первых, Павел Вовк (глава суда) и сам пострадал от тогдашней власти, поэтому он постоянно находился в оппозиции и принимал принципиальные решения. Не всегда они были взвешены в плане юридической плоскости, но независимы и принципиальны», – сказал юрист. Он отметил, что ОАСК удалось выстоять, несмотря на давление властей.

В свою очередь, адвокат Александр Дульский считает, что есть множество судей, которые в ходе судебной реформы не дали себя уничтожить. По его мнению, власть пыталась подчинить себе судей Окружного админсуда, но безрезультатно.

«Это инстанция, когда государство должно иметь свой рычаг влияния через административную юрисдикцию, но, тем не менее, можно вспомнить дело Борислава Розенблата. Руководитель суда Вовк постановил решение о незаконных действиях НАБУ во время задержания Розенблата при вылете из Украины. Это все было полгода назад, на пике борьбы с коррупцией и подготовки к выборам президента. Судьи не побоялись, потому что были очевидные нарушения. Это историческое решение, так как была дана оценка конкретному процессуальному действию в тот момент, когда досудебное расследование не было завершено», – сообщил юрист.

Адвокат Владислав Белоцкий тоже считает, что Окружной суд являет собой «пример принципиальности принятия законных решений именно по букве закона, а не потому, что так хочет общество или отдельно взятые какие-то лица».

Кто на старенького

Можно сколько угодно спорить о том, правильное ли решение принимает тот или иной суд, и оспаривать его в законном порядке, но управление судами в ручном режиме – точно не вариант для демократической власти, разве не так?

Нужно только разобраться, старая или новая власть так бодро прессует Вовка и его подчиненных, а также за что именно.

Версий есть несколько, рассмотрим основные.

Итак, версия первая. Суд попал под раздачу за УПЦ (МП).

ОАСК удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

«Непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, реализация на данное время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и его выполнение может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица», – отметили тогда в суде.

Учитывая, что 25-процентный Петр Порошенко использовал тему с церковью как один из столпов своей предвыборной компании и лично подписал закон о переименовании УПЦ (МП), решение суда неизбежно должно было привести его в ярость. Поговаривают, тогда еще президент натравил на Вовка своего личного переговорщика Александра Грановского, который пытался продавить нужное ему решение, но наткнулся на отказ. Вот так и вышло, что Порошенко оказался пустозвоном. Отомстить за такое не грех, подумал, наверное, Петр Алексеевич и решил напоследок показать судьям, кто в доме хозяин. Был.

Версия вторая. Взять ОАСК под контроль пытается Алексей Филатов, бывший замглавы администрации президента Порошенко. Великий судебный реформатор прославился тем, что пытался в ручном режиме управлять всеми судами страны, ведь именно от него зависело, кто из судей пройдет просев через сито Высшей квалификационной комиссии судей, а кто останется за бортом. Ясно, что проходили отбор в первую очередь послушные и лояльные власти судьи, а не те, кто мог принимать принципиальные решения, неугодные сидящим на Банковой. О влиянии Филатова на судебную систему не писал только ленивый, а некоторые судьи не побоялись говорить о давлении вслух, и многие из них за это поплатились.

Теперь же за бортом остался сам гражданин Филатов. Это, впрочем, не означает, что он сдался и не попробует сохранить за собой контроль над ключевые судами.

Третья версия заключается в том, что резвится уже не старая, а новая власть. Если помните, 15 июня новоиспеченный президент Владимир Зеленский дал антикоррупционным органам команду «фас» и ограничил срок на предъявление ему результатов. Прошел уже месяц, а резонанса в антикоррупционной борьбе как-то не наблюдается. Не исключено, что таким незамысловатым образом НАБУ решило сходить по проторенной дорожке и снова провести шумные обыски в ОАСК.

В пользу этой версии говорит отношение украинцев к судьям, в каждом из которых мы готовы видеть злодея. С точки зрения пиара отличный вариант – можно безапелляционно навешивать ярлыки. Правда, не очень понятно, при чем тут коррупция, ведь на самом деле судьям мстят за политические решения, а вовсе не за взятки или бог знает что еще. Учитывая, что под раздачу регулярно попадает не хозяйственный, а административный суд, о какой реальной борьбе с коррупционерами можно говорить? Скорее речь идет о борьбе с неугодными и неудобными судьями, что осмеливаются поднимать головы и принимать всякие решение, которые власти не очень удобны.

Если новая власть пойдет по пути старой – будет зачищать судебную систему под свои текущие нужды, есть шанс, что и закончит она точно так же. В лучшем случае забвением, в худшем – эмиграцией. Начинать стоило, пожалуй, с коррупционеров, укравших миллионы, а не с методов, протестированных Филатовым, Грановским и Порошенко. Разумеется, соблазн иметь ручные суды слишком велик, но посмотрим, сможет ли удержаться от него зеКоманда.

Кондрат Булавка, СпецКорр