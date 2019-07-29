Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"

Ради соцвыплат и субсидий украинские мужчины лишают себя прав на ребенка . Дети получают фамилию матери, а отец по закону для своего ребенка – чужой.

Только за последние 10 лет матерей-одиночек в стране стало больше в 23 раза.

Соцслужбы уже давно раскусили схему фейковых матерей-одиночек. И через суд государство заставляет такие семьи возвращать десятки тысяч гривен и платить крупные штрафы за мошенничество.

Что получает мать-одиночка

В Украине создался такой социальный механизм, когда людям невыгодно регистрировать брак. Женщинам такой статус позволяет получать деньги как матерям-одиночкам, социальную помощь и выплаты для малообеспеченных. А также — не вписывать все доходы при назначении субсидий, считает министр социальной политики Андрей Рева.

Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми", на выплату имеют право женщины, которые не состоят в браке и при этом в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце.

Количество матерей-одиночек резко выросло после пересмотра размера выплат. В 2002 году в Украине было 27,2 тыс. одиноких мам. Тогда государство выплачивало всего 10% от минимальной зарплаты – 11,8 грн в месяц. С 2005-года государство выплачивают разницу между фактическими доходами и прожиточным минимумом. Всего за 10 лет матерей-одиночек стало больше в 23 раза – 610 тыс. А в свидетельствах о рождении ребенка в графе отец все чаще стоит прочерк.

Все это ради тысячи-двух гривен за счет тех, кто платит налоги. Размер выплаты для одинокой матери зависит от доходов, которые получает семья. Поскольку доходы отца не учитываются, такая семья имеет право еще и на субсидию.

Судя по судебным реестрам, таких случаев по стране – тысячи. Тех, кто попался на мошенничестве, суд заставляет возвращать государству десятки тысяч гривен.

Наказание – от штрафов до лишения свободы

Расспрашивают соседей и подают в суд: работники социальных служб время от времени устраивают рейды на фейковых матерей-одиночек.

Совсем недавно суд вынес приговор семье из Глухова Сумской области, которая пять месяцев получала помощь для матери-одиночки.

В июне 2018-го женщина пошла в местное управление соцзащиты. Там она написала заявление на назначение всех видов помощи для матери-одиночки. О том, что живет с отцом ребенка – не указала, а в свидетельстве о рождении ребенка данных об отце не было. Поэтому женщине назначили выплату в 1900 грн/мес. За полгода семья незаконно получила 11 471 грн из госбюджета.

Когда все выяснилось, женщину обвинили в мошенничестве по ст. 190 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ей грозил штраф до 850 грн и ограничение свободы до трех лет. Соцслужбы потребовали вернуть деньги, но она возместила только 2000 грн. Через суд женщину заставили вернуть оставшуюся сумму – 9471 грн и назначили штраф в 850 грн.

"Суд почти никогда не лишает свободы матерей. Есть случаи, когда женщина не единожды пытается оформить пособие одинокой матери, тогда суд действительно может дать условное лишение свободы. Но в практике суд выносит решение возместить все соцвыплаты и заплатить штраф. При этом это довольно большие суммы. Пока соцслужбы обнаружат такую мать, может уйти полтора-два года. За это время семье перечислят около 20-30 тысяч гривен", – рассказывает адвокат Ольга Коваленко.

Сами матери ставят себя под угрозу, считает адвокат. Из-за того, что официально отца нет, женщина не сможет потребовать алименты в случае развода. А алименты – больше, чем соцвыплаты. Отец, который решил поставить в свидетельстве о рождении прочерк ради соцвыплат, не имеет права посещать ребенка в больнице, забирать из школы, принимать решение о месте жительства и выезде ребенка за границу.

Чтобы установить официальное отцовство, придется обращаться в суд. Это может занять не один месяц.

"Пока биологический отец не признает, что ребенок его, или не сделает ДНК-тест, мать не сможет требовать алименты даже через суд", – добавляет Коваленко.

Виталий Андроник

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