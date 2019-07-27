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Верующие УПЦ со всех уголков Украины собрались на молебен на Владимирской горке

27.07.2019 / 13:08
Верующие УПЦ со всех уголков Украины собрались на молебен на Владимирской горке
Владимирская горка Источник: Центр информации УПЦ
Православные отмечают 1031 годовщину Крещения Киевской Руси

В Киеве на Владимирской горке в эти минуты начался молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ, возглавляет молебен у памятника святому князю Владимиру Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

На Владимирской горке в эти минуты присутствует епископат и духовенство УПЦ со всех регионов Украины и представители Поместных Православных Церквей из других стран, а также представители государственной власти и послы православных стран.

Для общей молитвы в День Крещения Руси собрались сотни тысяч верующих со всех регионов Украины, которые приехали специально, чтобы принять участие в торжествах УПЦ.

После молебна на Владимирской горке духовенство и верующие пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре.

Как сообщалось, 28 июля православные отмечают 1031 годовщину Крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим, который принес христианство на украинские земли.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, молебен, упц мп, УПЦ
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