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В Киеве сотни тысяч верующих УПЦ идут крестным ходом по центральным улицам города

27.07.2019 / 14:09
В Киеве сотни тысяч верующих УПЦ идут крестным ходом по центральным улицам города
Киев Источник: Центр информации УПЦ
В столице проходит Всеукраинский крестный ход УПЦ

В центре Киева сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви идут крестным ходом в день Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ, крестный ход начался от Владимирской горки, где только что завершился праздничный молебен в честь 1031-летия Крещения Руси, ход пройдет к Киево-Печерской лавре через Европейскую площадь по улице Грушевского.

Молитвенное шествие возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
С Блаженнейшим Владыкой следует епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и гости из Поместных Церквей, а также представители государственной власти и послы православных стран.

В крестном ходе по городу проносят многочисленные святыни, часть из которых специально доставлена в Киев накануне.
По предварительным оценкам, в праздничном шествии принимают участие сотни тысяч верующих. Здесь присутствуют православные из разных регионов и епархий УПЦ. Среди верующих – люди разных поколений, много молодежи и детей. Участники крестного хода несут иконы и поют молитвенные песнопения.

Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. 28 июля православные отмечают 1031 годовщину Крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим, который принес христианство на украинские земли.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Киев, УПЦ
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