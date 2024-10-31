Економіст: У 2025 році в росії частка видатків на військо вперше буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати

Економісти кажуть, що не вистачить вже оголошених заходів щодо підвищення доходів, передає Reuters.

У проєкт бюджету росії 2025 року на військові потреби близько третини всіх витрат, або 6,3% ВВП. Це найвищий рівень із часів Холодної війни. Частка видатків на військо вперше буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати.

"Бюджет 2025 року передбачає, що путін змушений скоротити витрати практично у всіх сферах, щоб фінансувати війну", - сказав економіст Сергій Алексашенко, колишній заступник голови центробанку.

Через зростання військових виплат посилюється інфляція економіки росії. Відсоткові ставки зросли до найвищого рівня з 2003 року. рубль впав до річного мінімуму щодо долара. Через західні санкції москва усунута від міжнародних ринків облігацій, її можливості щодо збору коштів обмежені.

Очікується, що велика податкова реформа принесе москві додаткові доходи у розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Економісти вважають, що цього буде замало.

"Коректування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів", - вважає Олексій Клімюк з Alfa Wealth.

Нафта може подешевшати. Проєкт бюджету прогнозує, що ціна на нафту знизиться в середньому з $70 за барель 2024 року до $65,5 за барель у 2027-го. Це завдасть збитків державним доходам.

"Така структура зберігає сильну залежність бюджету від цін на нафту. Це означає, що якщо не 2025 року, то найближчими роками знову постає питання, де знайти додаткові доходи", - вважає головний економіст "Альфа-Банку" Наталія Орлова.

російська економіка добре трималася з початку повномасштабної війни, попри західні санкції. Спостерігається історично низький рівень безробіття та рекордно високе зростання заробітної плати.

Очікується, що з 2025 року підвищення податку на доходи юридичних та фізичних осіб, а також новий податок на утилізацію автомобілів та низку дрібніших податкових ініціатив принесуть 14,7 трлн рублів за три роки.