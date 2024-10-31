Войти | Зарегистрироваться
10:16

суббота,
02 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Економіст: У 2025 році в росії частка видатків на військо вперше буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати

01.11.2024 / 16:25
москві доведеться підвищити податки, щоб фінансувати агресію проти України.

Економісти кажуть, що не вистачить вже оголошених заходів щодо підвищення доходів, передає Reuters.

У проєкт бюджету росії 2025 року на військові потреби близько третини всіх витрат, або 6,3% ВВП. Це найвищий рівень із часів Холодної війни. Частка видатків на військо вперше буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати.

"Бюджет 2025 року передбачає, що путін змушений скоротити витрати практично у всіх сферах, щоб фінансувати війну", - сказав економіст Сергій Алексашенко, колишній заступник голови центробанку.

Через зростання військових виплат посилюється інфляція економіки росії. Відсоткові ставки зросли до найвищого рівня з 2003 року. рубль впав до річного мінімуму щодо долара. Через західні санкції москва усунута від міжнародних ринків облігацій, її можливості щодо збору коштів обмежені.

Очікується, що велика податкова реформа принесе москві додаткові доходи у розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Економісти вважають, що цього буде замало.

"Коректування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів", - вважає Олексій Клімюк з Alfa Wealth.

Нафта може подешевшати. Проєкт бюджету прогнозує, що ціна на нафту знизиться в середньому з $70 за барель 2024 року до $65,5 за барель у 2027-го. Це завдасть збитків державним доходам.

"Така структура зберігає сильну залежність бюджету від цін на нафту. Це означає, що якщо не 2025 року, то найближчими роками знову постає питання, де знайти додаткові доходи", - вважає головний економіст "Альфа-Банку" Наталія Орлова.

російська економіка добре трималася з початку повномасштабної війни, попри західні санкції. Спостерігається історично низький рівень безробіття та рекордно високе зростання заробітної плати.

Очікується, що з 2025 року підвищення податку на доходи юридичних та фізичних осіб, а також новий податок на утилізацію автомобілів та низку дрібніших податкових ініціатив принесуть 14,7 трлн рублів за три роки.

Алексашенко, економіст
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 ноября
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.