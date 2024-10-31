Про це пише УНН з посиланням на BBC.

У доларовому еквіваленті це означає, що технологічному гіганту наказано виплатити $20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Попри те, що це одна з найбагатших компаній у світі, це значно більше ніж $2 трлн, які коштує Google.

Фактично це набагато більше, ніж світовий ВВП, який, за оцінками Міжнародного валютного фонду, становить $110 трлн.

Штраф досягнув такого гігантського рівня, бо, як повідомляють державні росЗМІ, він подвоюється щодня, коли його не платять.

Речник кремля дмитро пєсков, за даними росЗМІ, визнав, що "навіть не може вимовити цю цифру", але закликав "керівництво Google звернути увагу".

Компанія не давала публічних коментарів та не відповіла на запит BBC про заяву.

У ЗМІ рф повідомляють, що штраф на Google пов'язаний із обмеженням контенту 17 російських медіаканалів на YouTube.

Хоча це почалося в 2020 році, ситуація загострилася після повномасштабного вторгнення росії в Україну через два роки.

Це призвело до того, що більшість західних компаній пішли з росії, а ведення бізнесу там також було жорстко обмежене санкціями.

російські ЗМІ також були заборонені в Європі, що викликало заходи у відповідь з боку москви.

Ця подія стала останньою ескалацією відносин між росією та американським технологічним гігантом.

У травні 2021 року російський медіарегулятор роскомнагляд звинуватив Google в обмеженні YouTube доступу до російських медіаресурсів, включаючи RT та Sputnik, та підтримку "незаконної протестної діяльності".

Потім, у липні 2022 року, росія оштрафувала Google на 21,1 млрд рублів за те, що компанія не обмежила доступу до так званих "заборонених" матеріалів про війну в Україні та іншого контенту.