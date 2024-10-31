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Financial Times: Найбільший американський виробник дронів зіткнулася з кризою через китайські санкції

01.11.2024 / 12:16
Китай запровадив санкції проти американської компанії - виробника безпілотних літальних апаратів Skydio, що постачає дрони Україні.

Про це повідомила газета Financial Times у четвер, 31 жовтня.

Санкції забороняють китайським компаніям постачати критично важливі компоненти до США. Skydio, що постачає дрони Україні, зіткнувся з дефіцитом основних комплектуючих, які раніше отримував від Китаю.

"Американська корпорація, найбільший виробник безпілотників у США, що постачає їх українським військовим, зіткнулася з кризою в ланцюжку поставок після того, як Пекін запровадив санкції, включаючи заборону на постачання китайськими групами критично важливих компонентів до неї", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що санкції застали американську корпорацію зненацька, оскільки заблокували постачання акумуляторів від єдиного постачальника компанії. Компанія звернулася за допомогою до адміністрації президента США Джо Байдена. Видання зазначає, що офіційні особи США стурбовані тим, що Китай може підірвати ланцюжки поставок США та ускладнити постачання безпілотників, які використовуються для збору розвідданих в Україні.

Китай, санкції, Skydio
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