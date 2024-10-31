Войти | Зарегистрироваться
21:45

четверг,
31 октября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

У Міноборони розповіли, що підвищить ефективність захисту від ворожих безпілотників та інших засобів розвідки

30.10.2024 / 18:30
В Україні продовжують масштабувати Сили безпілотних систем (СБС). Командування СБС стало частиною експериментального проєкту, який забезпечує закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення командування СБС до списку державних замовників, які закуповують безпілотники та обладнання для радіоелектронної боротьби через Міноборони та Держспецзв’язку.

«Це підвищить ефективність захисту від ворожих безпілотників та інших засобів розвідки противника», — йдеться у повідомлені Міноборони.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що це рішення дозволить швидше та ефективніше зміцнювати можливості Сил безпілотних систем на суші, в морі та повітрі.

Він додав, що Україна має можливості для розвитку технологічних переваг над ворогом. Створення окремого підрозділу для безпілотних систем вже покращило їх використання на полі бою.

СБС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
31 октября
30 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.