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Около 300 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ ко Дню Крещения Руси

27.07.2019 / 16:35
Около 300 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ ко Дню Крещения Руси
Киев Источник: Центр информации УПЦ
На торжества в честь 1031-летия Крещения Руси в Киев прибыли духовенство и верующие со всех епархий УПЦ

В Крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих.

Об этом сообщил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

Он также рассказал о том, что на торжества в честь 1031-летия Крещения Руси в Киев прибыли духовенство и верующие со всех епархий УПЦ, представители Поместных Православных Церквей, а также прихожане захваченных сторонниками ПЦУ храмов.

Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского - в Киево-Печерскую лавру.

Источник: Inpress.ua
киев, крестный ход, упц
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