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В Киево-Печерской лавре с 14 по 22 декабря пройдет «Никольская» ярмарка

12.12.2019 / 10:46
В Киево-Печерской лавре с 14 по 22 декабря пройдет «Никольская» ярмарка
Святой Николай Чудотворец Источник: Центр информации УПЦ
На выставке представлены иконы, духовная литература, музыкальные произведения, аудио- и видеозаписи церковных песнопений, православные фильмы, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, травяные сборы, лечебные и поддерживающие общий тонус организма монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи

В Киево-Печерской лавре 14 декабря откроется православная выставка-ярмарка «Никольская», приуроченная ко дню праздника святителя Николая Чудотворца.

Выставка будет проходить в крытом переходе к Ближним пещерам и на дороге, ведущей к Дальним пещерам на территории Нижней лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

В работе ярмарки принимают участие представители ближнего зарубежья, украинских епархиальных структур, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Ассортимент представлен предметами и церковной утварью, которые используются при совершении богослужений и церковных Таинств, а также келейно. 

На выставке представлены иконы, духовная литература, музыкальные произведения, аудио- и видеозаписи церковных песнопений, православные фильмы, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, травяные сборы, лечебные и поддерживающие общий тонус организма монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Вход свободный.

 Как сообщалось ранее, недавно в Киево-Печерскую лавру передали частицы мощей четырех угодников Божиих, среди которых частица мощей одного из основателей Святой Лавры, преподобного Феодосия Печерского.

Источник: Inpress.ua
киев, ярмарка, упц, лавра
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