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Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре

06.08.2019 / 18:52
Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра Источник: Фома в Украине
Представители приходов и монастырей из разных уголков Украины и из-за рубежа привезут широкий ассортимент церковной продукции

Традиционную всеукраинскую выставку-ярмарку «Медовый Спас» откроют в ближайшую субботу, 10 августа, в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

Мероприятие приурочено к празднику Изнесения честных древ Креста Господня (Медовому Спасу), который Церковь отмечает 14 августа, сообщает «Фома в Украине».

Представители приходов и монастырей из разных уголков Украины и из-за рубежа привезут широкий ассортимент церковной продукции: иконы и богослужебная утварь, книги православной тематики (в том числе литературу для детей), аудио- и видеодиски, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, продукты пчеловодства и мёд, лечебные травяные чаи и многое другое.

Также посетители смогут подать записки для поминовения о здравии и упокоении в обителях, представители которых будут участвовать в выставке.

Стенды разместят в крытой галерее от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

Выставка продлится по 20 августа.

Источник: Inpress.ua
ярмарка, упц, лавра, Киево-Печерская лавра
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