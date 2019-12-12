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Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита

12.12.2019 / 09:01
Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита
На сайте Офиса президента Украина скорректирован текст итогового коммюнике саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

В настоящее время в размещенном на сайте тексте "Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019" часть первая пункта 2 (Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений) подана в таком виде:

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

В ночь на вторник, 10 декабря, присутствовала формулировка "по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Тест с этой формулировкой был использован украинскими СМИ. Опубликованный Офисом президента Украины текст с упоминанием закона об особом статусе ОРДЛО сохранился в кэше Google.

Источник 

Слуга народа, нормандский саммит, коммюнике
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