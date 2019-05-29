Партия "Слуга народа" хочет формировать коалицию сама

Об такая задача рассказал на пресс-конференции 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал Корниенко.

"Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности", - добавил он.

Напомним: 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.

В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

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