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Партия "Слуга народа" хочет формировать коалицию сама

29.05.2019 / 13:19
Партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

Об такая задача рассказал на пресс-конференции 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал Корниенко.

"Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности", - добавил он.

Напомним: 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.

В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

Источник 

коалиция, Слуга народа
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