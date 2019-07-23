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Разумков намекнул, что "Слуге народа" для коалиции больше никто не нужен

23.07.2019 / 09:43
Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в ВР будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 22 июля.

По его словам, "Слуга народа" открыта к диалогу, но надо исходить из конечных результатов оппонентов.

"Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических взглядах, в базовом видении развития нашей страны", - сказал Разумков.

"Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", - добавил он.

На вопрос, согласилась бы партия поддержать на пост премьер-министра Святослава Вакарчука, Разумков отметил, что главу правительства предлагает коалиция, о составе которой говорить пока не приходится.

"Давайте посмотрим результаты "Голоса" и результаты "Слуги народа". Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность", - подчеркнул политик.

При этом фамилии кандидатов, он не стал называть.

Кроме того Разумков утверждает, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

Источник 

коалиция, ВР, Разумков, Слуга народа
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