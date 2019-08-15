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Разумков: предложения по коалиции "Слуге народа" не поступали

15.08.2019 / 13:21
На сегодня партии "Слуга народа" не поступали предложения по коалиции в Верховной раде девятого созыва.

Об этом на брифинге после заседания подготовительной группы 14 августа заявил лидер партии и глава группы Дмитрий Разумков.

По его словам, на данный момент вопрос о коалиции не закрыт.

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту о создании коалиции политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина заявил, что его партия не ведет переговоры о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - отметил Корниенко.

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коалиция, ВР, Разумков, Слуга народа
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