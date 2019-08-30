Фракция "Слуги народа" самостоятельно сформировала коалицию

Об этом объявил председатель подготовительной депутатской группы, депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков на первом заседании первой сессии парламента девятого созыва.

Во время первого заседания на правах коалиционного соглашения была представлена программа партии "Слуга народа", депутатская фракция которой сформировала парламентское большинство самостоятельно в составе 254 депутатов.

Этот документ будет основой для программы деятельности вновь созданного Кабинета министров Украины.

В соответствии со статьей 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания парламента, которое проводится после очередных или внеочередных выборов, или в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в ВР.

Депутатская фракция, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

ЦИК зарегистрировала 424 народных депутата.

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