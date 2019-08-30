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Кабмин Гройсмана сложил полномочия перед новым парламентом

30.08.2019 / 09:42
Кабинет министров во главе с Премьер-министром Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранным парламентом.

Это произошло в четверг, 29 августа, в рамках торжественного заседания по случаю открытия первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Гройсман был назначен Премьер-министром Украины 14 апреля 2016 года. Тогда правительство было быстро сформировано в рамках действия коалиционного соглашения.

Согласно статье 115 Конституции, правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины. При этом оно должно продолжать выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета министров.

Правительство является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Оно ответственно перед Президентом и парламентом, подконтрольно и подотчетно Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией.

В состав КМУ входят Премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры, министры.

Кандидатуру для назначения на должность Премьер-министра вносит глава государства по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Министр обороны и министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению Президента, другие члены Кабинета министров назначаются Верховной Радой по представлению Премьер-министра Украины.

Источник

Кабмин, ВР, Гройсман
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