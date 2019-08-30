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В Раде сформировали пять фракций и депутатскую группу

30.08.2019 / 09:01
В Раде сформировали пять фракций и депутатскую группу
Верховная Рада 9 созыва создала 5 фракций и одну депутатскую группу в парламенте.

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:

Фракция "Слуга народа", 254 нардепа, председатель фракции – Давид Арахамия;

"Оппозиционная платформа – За жизнь", 44 нардепа, сопредседатели фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович;

"Европейская солидарность", 27 нардепов, сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко;

ВО "Батькивщина", 25 нардепов, председатель фракции – Юлия Тимошенко;
"Голос", 17 нардепов, председатель фракции – Сергей Рахманин;

Депутатская группа "За майбутнє" - 23 нардепа, сопредседатели – Виктор Бондарь, Тарас Батенко.

В Раду прошли 25 нардепов "Евросолидарности", но позже к фракции присоединились 2 самовыдвиженцев - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

29 августа самовыдвиженец Дмитрий Лубинець сообщил, что 23 мажоритарщики в Раде сформируют депутатскую группу "За майбутнє". Согласно законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Напомним: 20 августа стало известно, что депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды парламента перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в Раду прошли 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.

Источник

фракции, ВР, Слуга народа, заседание ВР
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