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Гройсман объявил об уходе с поста премьера

29.08.2019 / 17:51
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

Гройсман отметил, что в ближайшее время будет назначен новый премьер.

"Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи", - подчеркнул он.

Он также добавил, что продолжит заниматься вопросами децентрализации.

Источник

премьер, Гройсман
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