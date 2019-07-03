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Гройсман: я буду претендовать на должность премьера в случае прохождения "Украинской стратегии" в Раду

03.07.2019 / 13:29
Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что будет претендовать на должность премьер-министра в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

 

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это является недостаточным, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - сказал Гройсман журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник, 2 июля.

Гройсман также подчеркнул, что является "социальным премьером".

Источник

выборы, премьер, Гройсман
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