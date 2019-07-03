Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Он предлагает другим политическим силам присоединиться к Евроатлантической хартии, разработанной партией "Европейская солидарность", которую он возглавляет.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию… Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины", - написал Порошенко во вторник в Фейсбуке.

По его словам, Россия понимает, что вступление Украины в ЕС и НАТО является стопроцентной гарантией мира, безопасности и независимости страны.

Порошенко сообщил, что дипломаты и юристы "Европейской солидарности" разработали фундаментальный документ - Евроатлантическую хартию и призвал политические силы присоединиться к ней.

"Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там - четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели - мира и безопасности через членство в НАТО, благосостояния – через вступление в ЕС", - отметил Порошенко.

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