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Священник УПЦ рассказал греческим богословам, что принес в Украину Томос Патриарха Варфоломея

03.07.2019 / 14:09
Священник УПЦ рассказал греческим богословам, что принес в Украину Томос Патриарха Варфоломея
Отец Олег Источник: Центр информации УПЦ
Вместе с тем, сказал отец Олег, православные христиане и Поместные Церкви всего мира продемонстрировали консолидацию вокруг тех проблем, которые переживает УПЦ

В конференц-зале отеля «Porto Palace», в Салониках священник Волынской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Олег Точинский выступил на конференции «Украинская автокефалия и новая экклезиология Фанара».

Видео его выступления опубликовано на Youtube-канале «Katanixi Site», сообщает Центр информации УПЦ.

На конференции отец Олег представил фильм о проблемах Украинской Православной Церкви. В этом фильме, по словам священника, греческая аудитория получила возможность «услышить и увидеть только незначительную часть того, что принес Томос Патриарха Варфоломея в Украину».

В то же время, подчеркнул отец Олег, «несмотря на то, что совершается в нашем государстве Украинская Православная Церковь продолжает исполнять свою функцию, донося слова Христа к народу Украины».

Он обратил внимание аудитории, что «украинская церковная проблема стала проблемой всего православного мира».

Вместе с тем, сказал отец Олег, православные христиане и Поместные Церкви всего мира продемонстрировали консолидацию вокруг тех проблем, которые переживает УПЦ.

Священник подчеркнул, для верующих УПЦ эта консолидация имеет огромное значение, так как «только соборным разумом можно преодолеть эту проблему и решить этот сложный вопрос для того, чтобы и в дальнейшем Церковь Христова, встречая подобные трудности, знала как действовать».

«Пусть Господь даст всем нам мудрости для того, чтобы истина была установлена», – сказал отец Олег.

Источник: Inpress.ua
Греция, УПЦ
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