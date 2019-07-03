Священник УПЦ рассказал греческим богословам, что принес в Украину Томос Патриарха Варфоломея

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Полковник Минобороны организовал схему хищений на "Антонове"
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В Польше раскрыли основные положения новой миграционной политики
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Трамп заявил, что на G20 встречался "с президентами, премьерами и диктаторами"
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В Европе от жары погибли восемь человек
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Трамп пожал руку Ким Чен Ыну и переступил черту демилитаризованной зоны КНДР
- 18:53
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Швейцария заблокировала 60 миллионов франков по делу о хищениях в «Нафтогазе»
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Гройсман призывает "Нафтогаз" “подстраиваться” под мировые цены
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Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти
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НБУ увеличил число системно-важных банков до 14
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Последующее повышение прожиточного минимума до 2,027 тыс. грн запланировано на 1 декабря этого года
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