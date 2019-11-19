Управделами УПЦ рассказал, могут ли верующие причащаться и поклоняться святыням в Греции

Во время паломничества в Грецию, верующим Украинской Православной Церкви можно поклоняться святыням, но нельзя приступать к таинствам в тех епархия Элладской Церкви, представители которых признали Православную Церковь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире телепрограммы «Церковь и общество».

«Вопрос о признании Православной Церкви Украины привел к серьезным спорам во всем православном мире. На сегодня Православную Церковь Украины признают не только в Константинополе, а и Александрийский патриархат и Элладская Православная Церковь. 12 октября Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви признал право Патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и поручил своему Предстоятелю Архиепископу Афонскому Иерониму заняться вопросом признания Православной Церкви Украины. Поэтому сразу после Архиерейского Собора Архиепископ Иероним внес в диптих Элладской Православной Церкви имя Епифания (Думенко) и направил официальное письмо в Киев про признание автокефалии ПЦУ.

Это решение по-разному было воспринято в самой Элладской Православной Церкви. До этого решения были архиереи, которые сослужили с представителями (ПЦУ – Ред.). С другой стороны часть иерархов Элладской Церкви на Соборе и после него заявили, что не будут поддерживать автокефалию ПЦУ. В соответствии с такой ситуацией, было принято соответствующее решение на Священном Синоде Русской Православной Церкви, потому что согласно этому решению прерывается евхаристическое общение не со всей Элладской Церковью, а только с теми иерархами, которые признают и будут сослужить с представителями ПЦУ», - сказал управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал, что означает это решение для верующих.

«Для наших верных чад, которые планируют свои паломнические поездки, нужно учесть это решение, и более правильным будет, если они будут заказывать или планировать свои поездки через официальные церковные паломнические организации, которые руководятся решением священноначалия. Конечно, Церковь не несет ответственность за туристические поездки, которые организовывают туристические организации, неподконтрольные Церкви, которые организовываются физическими лицами. В то же время мы должны понимать, что если православный человек попадет в Грецию по каким-то другим причинам, то нет никакого запрета на поклонение святыням – иконам, мощам святых угодников. Православный человек должен узнать, в какой епархии он находится, потому что если появится желание приступить к таинствам церковным, особенно к таинству причастия, то нужно понимать, что в тех епархиях, епископы которых признают ПЦУ, не разрешается приступать к Чаше Христовой, то есть мы не имеем с ними евхаристического общения», - подчеркнул митрополит.

Владыка Антоний напомнил, что «8 ноября Патриарх Александрийский Феодор впервые помянул за богослужением имя Епифания (Думенко) и заявил о признания ПЦУ. После этого Патриарх Кирилл перестал поминать за богослужением имя Патриарха Александрийского Феодора».

Управделами УПЦ призвал верующих усилить молитвы о православном мире.

«Таким образом, мы видим, что стоим перед угрозой большого раскола в Православном мире. Наше православное сознание базируется на том, что все Поместные Православные Церкви составляют единую Вселенскую Церковь. Но тут мы подходим к той черте, когда видим, что мы можем прийти к большому расколу. Поэтому каждый православный должен усилить свои молитвы не только о нашей многострадальной Украинской Православной Церкви, а и обо всем православном мире», - подытожил архиерей.