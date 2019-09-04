В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество по святыням Юго-Западной Украины

Социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ организовал трехдневную паломническую поездку для людей с инвалидностью по храмам и монастырям Винницкой, Тульчинской, Черновицко-Буковинской и Могилёв-Подольской епархий.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт собора.

«Социальным отделом кафедрального собора заранее был подготовлен насыщенный маршрут для паломничества. Благодаря такой паломнической поездке по святыням Подолья и на границе нашей страны, люди с ограниченными возможностями смогли увидеть благолепие православных храмов и посетить с экскурсиями древние обители. Посещая мужские и женские монастыри, соборы, группа паломников получила возможность прикоснуться к великой истории и духовному наследию этих мест, которые известны значительной церковной историей», - рассказали организаторы поездки.

Группа паломников начала посещение с Крестовоздвиженского собора в городе Виннице. Далее самым дальним местом на маршруте стал Усекновенский скальный мужской монастырь (Лядовский) на границе с Молдовой в Черновицкой обл. Находится он на левом берегу Днестра и является одним из древнейших в Украине. Основан он в 1013 г. родоначальником русского монашества преподобным Антонием Печерским. На Буковине паломники также побывали в скальном Галицком Николаевском мужском монастыре, который возник на высоком берегу Днестра, приблизительно в XIII в. на основе раннеславянского храмового комплекса.

В Винницкой области группа паломников посетила Свято-Троицкий женский монастырь в городе Немиров, Христо-рождественский собор в городе Тульчин, церковь Рождества Богородицы в Печере, а также другие святыни и достопримечательности региона.

Окончанием поездки стало посещение города Каменец-Подольский.