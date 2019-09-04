В Париже состоится молебен в поддержку главы Западноевропейского экзархата

Духовенство парижского собора в честь святого Александра Невского Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе сообщило о проведении молебна в поддержку архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето).

Об этом сообщает orthodoxie.com.

«Духовенство собора Святого Александра Невского проведет службу (молебен) в поддержку нашего архиепископа Жана архиепископа Иоанна в четверг, 5 сентября, в 7 часов вечера в указанном соборе (12, rue Daru, 75008 Paris; Курсель). […] Мы молим Господа, чтобы проведение Внеочередной Генеральной Ассамблеи 7 сентября проходило в мирном и церковном духе, и чтобы Святой Дух показал нам благоприятный исход для кризиса, который мы переживаем», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе больше не готовы находиться в юрисдикции Фанара, а решение Константинополя выдать архиепископу Иоанну (Реннето) отпускную грамоту отразилось в повестке предстоящего общего собрания Архиепископии.