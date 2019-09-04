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Митрополит Онуфрий: Задача человека – стать похожим на Бога

04.09.2019 / 14:18
Митрополит Онуфрий: Задача человека – стать похожим на Бога
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший также объяснил, каким образом человек может стать похожим на Бога

Будучи наделенным Творцом многими богообразными дарами, человек имеет задачу стать подобным Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в поздравлении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия организаторам и участникам XXVII Международной конференции по православной духовности на тему: «Призвание к жизни во Христе» в Бозе (Италия), которое опубликовано на официальном сайте УПЦ.

«Великий учитель Западной Церкви блаженный Августин в начале своей «Исповеди» говорит: «[Господи,] Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Православная святоотеческая традиция видит принципиально важный подход к человеку и динамике его духовно-нравственного возрастания.

Путь каждого христианина начинается в крещальной купели, в которой «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27), и само имя «христианин» указывает на это. Христос, входящий в нашу душу, становится не только внешним образцом и примером богоподобия, но той внутренней силой, которая, действуя в нас, дает возможность исполнить свое призвание», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший также объяснил, каким образом человек может стать похожим на Бога.

«Мы, получив Христа в святом таинстве Крещения, имеем Его в себе как зачаток и залог нашего дальнейшего возрастания. Однако здесь открывается перспектива пойти двумя путями: как царь Ирод, избивавший младенцев, изгонять Христа из своего сердца и не давать Ему вырасти в нас, или приходить «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Тогда с апостолом Павлом мы тоже сможем засвидетельствовать, что «уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

Принятие Христа в своем сердце и вынашивание Его, подражание Ему и возрастание в Нем — это путь восстановления человеческой целостности, поврежденной грехопадением; это путь уподобления Богу, который не прошли Адам и Ева, прельстившись обманом диавола; это путь, ведущий к полноценному обретению того, к чему мы были призваны творческим замыслом нашего Создателя», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Обращаясь к участникам конференции, Митрополит Онуфрий выразил надежду, что «живое обсуждение поднятых тем и вопросов послужит взаимному обогащению всех участников нынешнего международного форума».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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