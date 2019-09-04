Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича

Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия.

Дословно: "3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об освобождении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины".

Татьков, согласно решению ВРУ, освобожден от должности в связи с нарушением требований относительно совместительства.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, поскольку он подпадал под действие закона "Об очистке власти" (о люстрации)

17 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Весной 2018 года стало известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура заявляла, что принимает меры для экстрадиции Татькова, но констатировала, что "процедура усложнилась".

30 ноября 2018 года суд признал незаконным увольнение Татькова.

Расследование журналистов программы "Схемы" выяснило, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.

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